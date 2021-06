Ha sofferto a lungo, ma alla fine il Portogallo ha festeggiato i suoi primi tre punti nel gruppo F. I campioni d’Europa in carica hanno infatti battuto per 3-0 una sorprendente Ungheria, sostenuta a gran voce dai suoi tifosi a Budapest. Il maggior possesso di palla dei lusitani è stato premiato solo all’84’, quando un tiro di Guerreiro è stato deviato in fondo alla sua porta dallo sfortunato Orban. Due minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio realizzato da Cristiano Ronaldo su rigore. In pieno recupero lo stesso Ronaldo ha infilato il pallone del 3-0. Una sconfitta anche troppo severa per la generosa Ungheria.