Sebastiano Esposito, innanzitutto come stai? Sarai arruolabile per la sfida contro il Lugano?

«Purtroppo non ho una risposta a questa domanda. Ancora non conosco l’entità dell’infortunio rimediato nell’ultima sfida di Conference League, che mi ha impedito di raggiungere la nazionale italiana U21 durante la pausa. Dover rinunciare all’azzurro, che reputo un grande onore, mi ha fatto male. Nel big match contro lo Young Boys ho stretto i denti, ma ora voglio prendere la decisione più saggia per il mio futuro».

Per rimanere in tema, lo stop forzato ti ha quantomeno permesso di goderti dal vivo Svizzera-Italia al St. Jakob Park?

«In realtà l’ho guardata in televisione, siccome mi è stato concesso di rientrare in Italia per qualche giorno. Ho visto una bella Svizzera. La prestazione contro gli azzurri...