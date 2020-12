Intanto, dalle immagini di RMC Sport la dinamica dell’accaduto traspare nettamente. Dopo un fallo fischiato in campo, l’arbitro principale viene richiamato dal quarto uomo, il romeno Sebastian Colescu, per sanzionare l’assistente allenatore Pierre Achille Webo. Quest’ultimo, però, accusa il quarto uomo: «Why do you say negro?». Ovvero, «perché dici negro?». Dopo l’uscita dal campo di Webo, le accuse sono state riprese e rilanciate dal giocatore del Basaksehir Demba Ba.