Altro giro, altra corsa. Euro 2020 continua a ritmi serrati. Dopo le emozioni di ieri, giovedì, oggi largo a tre nuove partite. Si comincia alle 15.00 a San Pietroburgo, per il gruppo E: di fronte Svezia e Slovacchia. Gli svedesi ritrovano lo stadio che, nel 2018, regalò loro la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali russi a scapito, manco a dirlo, della Svizzera. Alle 18.00, per il gruppo D, Hampden Park a Glasgow accoglierà il match fra Croazia e Repubblica Ceca. Sempre per il gruppo D, alle 21.00 a Wembley è in programma il superderby fra Inghilterra e Scozia. Le due squadre si erano affrontate, a questo stadio della competizione, già nel 1996: memorabile, a tal proposito, la rete di Paul Gascoigne.