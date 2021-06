Dopo il rotondo successo della Danimarca e quello sofferto dell’Italia, Euro 2020 oggi offrirà altri due ottavi di finale. Danesi e italiani conosceranno il rispettivo avversario dei quarti. Si comincia alle 18.00, con la partita di Budapest fra l’Olanda e la Repubblica Ceca. Gli Oranje, a punteggio pieno dopo la prima fase, sono favoriti. Il vincitore di questo incrocio troverà poi la Danimarca a Baku. Alle 21.00, invece, alla Cartuja di Siviglia c’è l’attesissimo Belgio-Portogallo. Da una parte la prima forza del ranking FIFA, dall’altra i campioni europei in carica. In palio un biglietto per la supersfida con gli Azzurri a Monaco di Baviera.