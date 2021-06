Dopo le emozioni di Svizzera-Turchia, Euro 2020 oggi proporrà addirittura quattro partite. Si chiuderanno i gironi B e C. E, va da sé, potrebbero esserci ottime notizie per i rossocrociati. Alle 18.00, per il gruppo C, si giocheranno Macedonia del Nord-Olanda ad Amsterdam e Ucraina-Austria a Bucarest. Piccolo promemoria: alla squadra di Petkovic, in attesa di sapere se accederà agli ottavi tra le migliori terze, servirà una vittoria ucraina o austriaca. Alle 21.00, per il gruppo B, a San Pietroburgo si giocherà Finlandia-Belgio mentre a Copenhagen ci sarà Russia-Danimarca. In ottica svizzera, servirebbero una vittoria belga e/o una danese.