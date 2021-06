Dopo le emozioni della domenica, con l’incredibile e rocambolesco 3-2 dell’Olanda sull’Ucraina in particolare, Euro 2020 prosegue con un’altra giornata ricca di partite. In calendario ce ne sono tre. Si comincia alle 15.00: a Glasgow, per il gruppo D, la Scozia padrona di casa riceve la Repubblica Ceca. Una partita carica di emozioni, soprattutto per gli scozzesi assenti dal grande palcoscenico da tanto, tantissimo tempo: l’ultimo Europeo disputato risale infatti al 1996, due anni più tardi l’ultimo Mondiale.