Ci siamo. È la sera. E che sera. Dopo averne parlato in lungo in largo, dopo aver chiesto a diversi VIP un pronostico, è finalmente arrivato il giorno di Italia-Svizzera. Seconda giornata del gruppo A, Olimpico di Roma, ore 21.00: la nazionale del «Mancio» da una parte, reduce dal confortante 3-0 all’esordio contro la Turchia, quella di Petkovic dall’altra, incapace di andare oltre l’1-1 sabato a Baku contro il Galles. Il derby contro gli Azzurri, sì. Sempre per il gruppo A, alle 18.00, a Baku si affronteranno Turchia e Galles. Per il gruppo B, invece, alle 15.00 a San Pietroburgo ci sarà un altro derby che va oltre lo sport: di fronte Russia e Finlandia.