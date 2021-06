Sabato ricco, mi ci ficco. Euro 2020, oggi, offrirà un trittico di partite davvero interessante. E questo perché, banalmente, scenderanno in campo le big. Alle 15.00, a Budapest, per il gruppo F ci sarà Ungheria-Francia. Per i Bleus campioni in carica l’obiettivo è uno soltanto: vincere, così da blindare la qualificazione anticipata agli ottavi. Alle 18.00, sempre per il gruppo F, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà teatro di Portogallo-Germania. Per i tedeschi, sconfitti dalla Francia all’esordio, di fatto è (quasi) l’ultima chiamata. Infine, alle 21.00 a Siviglia sarà il turno di Spagna-Polonia (gruppo E). Dopo il triste 0-0 contro la Svezia, gli iberici hanno tantissima voglia di rifarsi. Ci riusciranno?