Euro 2020 prosegue a ritmo spedito. Oggi, è il turno di altri due ottavi di finale. Soprattutto, è la grande (si spera) giornata dei rossocrociati. Si partirà alle 18.00 dal Parken di Copenhagen: di fronte Croazia e Spagna. Iberici favoriti, anche se i vicecampioni del mondo sono in crescita. Certo, l’assenza per COVID-19 di Perisic peserà parecchio. Alle 21.00, all’Arena Nationala di Bucarest, ci sarà invece la madre di tutte le partite per noi elvetici: l’ottavo Francia-Svizzera. Vladimir Petkovic e la squadra sembrano avere la carica giusta. Il miracolo, insomma, è possibile.