La «prima giornata» di Euro 2020 si concluderà oggi, con le partite del gruppo F. Da domani, spazio alle seconde partite della fase a gironi e, in particolare, al derby dell’Olimpico fra Italia e Svizzera: una sfida, va da sé, sentitissima alle nostre latitudini. Dicevamo di oggi, comunque: ad aprire le danze sarà Ungheria-Portogallo, alle 18.00. A Budapest, alla Ferenc Puskas Arena, i magiari (con l’ex Holender in campo) cercheranno di rovinare la festa a Cristiano Ronaldo e compagni, campioni continentali in carica. Il clou, però, è rappresentato dallo scontro fra pesi massimi Francia-Germania. Si gioca alle 21.00, a Monaco di Baviera. Da una parte i Bleus campioni del mondo e strafavoriti per vincere Euro 2020, dall’altra i tedeschi di Joachim Löw in piena ricostruzione ma con tante, tantissime armi a disposizione. A cominciare dal (gradito) ritorno in squadra di Thomas Müller. Buon divertimento