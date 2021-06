Dopo alcuni giorni di pausa (e riposo per le squadre) Euro 2020 entra nel vivo con i primi ottavi di finale. Si comincia alle 18.00 da Amsterdam: di fronte il Galles, che ha strappato il secondo posto alla Svizzera nel gruppo A, e la Danimarca ricompattatasi dopo il malore occorso a Eriksen. Alle 21.00, a Londra, l’Italia affronta l’Austria. Per Roberto Mancini sarà una partita speciale, al di là della posta in palio: a Wembley era stato sfortunato protagonista da giocatore, con la finale di Coppa dei Campioni persa dalla Sampdoria, mentre come allenatore del Manchester City vi conquistò una Coppa di Inghilterra.