Il 3-0 dell’Italia, nel derby contro la Svizzera, è ancora vivo negli occhi dei tifosi. Euro 2020, però, va avanti. Si comincia con il gruppo C, alle 15.00, con una sfida tutta Balcani-Est Europa: Ucraina-Macedonia del Nord a Bucarest. Gli ucraini devono rialzare la testa dopo il kappaò all’esordio in Olanda, con il 3-2 Oranje che vanificò gli sforzi per rimontare, i macedoni, con l’ex Lugano Alioski, sperano invece di rifarsi dopo la sconfitta iniziale contro l’Austria. Alle 18.00, per il gruppo B, spazio a Danimarca-Belgio a Copenhagen. I danesi, dopo lo shock con Eriksen, proveranno a pensare solo e soltanto al calcio. I belgi, invece, vorranno confermare l’ottimo inizio contro la Russia. Alle 21.00, tornando al gruppo C, ad Amsterdam ci sarà Olanda-Austria. L’obiettivo dei padroni di casa è uno soltanto: vincere. Gli austriaci cercheranno lo sgambetto.