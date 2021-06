Dopo l’esordio vincente dell’Italia, capace di regolare con un secco 3-0 la Turchia all’Olimpico di Roma, l’Europeo entra nel vivo. Soprattutto per noi, visto che alle 15.00 a Baku ci sarà il debutto della Svizzera contro il Galles. Il fenomenale Gareth Bale con Daniel James e Aaron Ramsey da una parte, gli esperti Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Manuel Akanji e Nico Elvedi dall’altra. E proprio l’esperienza, considerando che Vladimir Petkovic è in sella dal 2014 e molti di questi giocatori giocano assieme in Nazionale da parecchio tempo, sarà l’arma in più dei rossocrociati. Dall’altra parte, i gallesi sono ripartiti da poco con un nuovo commissario tecnico. Riusciranno a bissare l’exploit di 5 anni fa, quando raggiunsero la semifinale?