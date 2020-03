Lo sport si adatta. Fermandosi. Riflettendo. La metafora, ormai, è abusata: di fronte ad un avversario imprevedibile come il coronavirus bisogna ridisegnare orizzonti e tollerare l’incertezza. Potrebbe non essere abbastanza, però. Chiedetelo all’UEFA, aggrappata ad una (vana?) speranza. Una speranza doppia: che Champions ed Europa League non subiscano rinvii e, soprattutto, che Euro 2020 non venga cancellato.

Prevale l’ottimismo

Finora, l’UEFA ha allontanato con forza e ottimismo gli scenari peggiori. I responsabili della comunicazione hanno promosso una narrazione positiva. «Gli Europei cominceranno il 12 giugno a Roma» ci hanno scritto, una volta di più da Nyon. «L’UEFA è in contatto con le autorità internazionali e locali per quel che riguarda il coronavirus e i suoi sviluppi. Non c’è bisogno...