Venticinque anni fa era stato Paul Gascoigne, per tutti «Gazza». Si era presentato agli Europei casalinghi con i capelli cortissimi e biondi. Ossigenati, già. Inutile dire che quell’acconciatura sarebbe diventata di moda. Ora, a ripercorrere le orme del centrocampista ex Lazio è stato Phil Foden, talento del Manchester City e stellina dell’Inghilterra di Gareth Southgate. Ma, è notizia di oggi, all’esercito dei biondi si sono aggiunti altri due calciatori. Svizzeri, già. Parliamo proprio del capitano, Granit Xhaka, che prima della spedizione verso Baku aveva già fatto parlare di sé per un giro dal parrucchiere e dal tatuatore. E di Manuel Ankanji, difensore del Borussia Dortmund. Nonostante l’allenamento a porte chiuse allo stadio Tre Fontane, il nuovo look dei due non è passato innosservato.