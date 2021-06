Euro 2020 si svolgerà attraverso tutto il continente per la prima volta nei 60 anni della competizione, con 11 città ospitanti in tutto. Finale e semifinali, due gare degli ottavi, tre della fase a gironi si giocheranno a Londra, in Inghilterra, nel mitico Wembley. Sei partite della fase a gironi, un quarto di finale si terranno invece a San Pietroburgo, in Russia, al Saint Petersburg Stadium. Tre gare della fase a gironi e un quarto di finale per l’Olimpico di Baku, in Azerbaigian, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, e l’Olimpico di Roma, in Italia. Tre gare della fase a gironi e un ottavo di finale, infine, per la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in Olanda, l’Arena Nationala di Bucarest, in Romania, il Ferenc Puskas Stadium di Budapest, in Ungheria, il Parken di Copenhagen, in Danimarca, l’Hampden park di Glasgow, in Scozia, e la Cartuja di Siviglia, in Spagna.