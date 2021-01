«Euro itinerante e con i tifosi? L’estate suggerisce ottimismo»

L’11 giugno l’Europeo di calcio scatterà come da programma in 12 Paesi? E se sì, con o senza pubblico? I dubbi, a fronte di una pandemia che continua a fare paura, restano all’ordine del giorno. Ma il nuovo consulente medico dell’UEFA ed ex «Mister coronavirus» elvetico Daniel Koch si dice fiducioso. Lo abbiamo intervistato.

Signor Koch, innanzitutto com’è nata la collaborazione con Nyon?

«Banalmente è stata l’UEFA a cercarmi. Ma non le so dire se il mio recente lavoro in ambito hockeistico, con il supporto nella realizzazione del piano di protezione alla PostFinance Arena di Berna, abbia influito in qualche misura su questa chiamata. L’accordo è stato trovato nelle scorse settimane».

In cosa consiste, dunque, il suo nuovo mandato?

«Vestirò i panni del consigliere in ambito medico. Ma non sarò...