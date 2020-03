L’enciclopedia Treccani definisce così «effetto domino» e il suo senso figurato. «Con riferimento a cose (istituzioni, aziende, ecc.) che subiscono effetti o cambiamenti una dopo l’altra, a catena, come i pezzi del domino». Inutile sottolineare come il meccanismo, di questi tempi, abbia trovato nel coronavirus il suo propellente originario. E lo sport, in quanto fenomeno sociale ma anche istituzione appunto, non è stato risparmiato. Con lo stop provvisorio ai massimi campionati di calcio e hockey la Svizzera è stata in qualche modo il primo tassello a cadere. Ora, facendo un rumore decisamente più fragoroso, è toccato all’Italia: tutto congelato fino al 3 aprile. Tra singole partite rinviate o giocate a porte chiuse i tornei nel resto del continente provano a non cedere. Sì, ma per quanto ancora?...