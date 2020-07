Una sconfitta può essere indolore e amara al tempo stesso. E pure rocambolesca, per non farsi mancare nulla. Chiedere per conferma al Lugano, battuto al Wankdorf con un secco 3-0 che premia esageratamente lo Young Boys. E così oltre ai borsoni, i bianconeri sul bus che li ha riportati in Ticino hanno caricato pure una buona dose di rimpianti. Basti pensare che Noam Baumann per lunghi tratti della partita è rimasto a guardare, inoperoso, eppure alla fine ha dovuto raccogliere tre palloni in fondo al sacco. È strano, a volte, il calcio.

Davanti non va

Fatto è che mentre da Lucerna e da San Gallo arrivavano buone notizie - con le sconfitte di Thun e Sion che lasciano dormire sonni tranquilli alla formazione di Maurizio Jacobacci - nel caldo pomeriggio bernese ha fatto quasi tutto il Lugano. Dapprima,...