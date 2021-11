Fabian Frei: «Daremo tutto per questa maglia e per la nostra gente»

Determinazione, passione, tenacia. No, non stiamo parlando della Nazionale di Murat Yakin e la bella prestazione fornita a Roma contro l’Italia, bensì dei circa cento tifosi che sabato nel tardo pomeriggio - in barba al freddo e alla forte pioggia - hanno temerariamente deciso di sfidare il meteo per accogliere a Cornaredo i propri beniamini, di rientro dalla capitale italiana. L’entusiasmo per quanto accaduto all’Olimpico la sera precedente, almeno sugli spalti, era ancora palpabile. In campo invece, i pochi che hanno preso parte alla sgambata agli ordini del ct rossocrociato - tra di essi, nessun titolare - hanno lasciato intendere che per quanto bella e carica di significati, quell’importante pagina è già stata voltata. «Non è facile ignorare l’adrenalina che un risultato simile trasmette...