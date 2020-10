Fabio Caressa: «La serie A non si fermerà. Ipotesi playoff possibile»

Siamo solo alla terza giornata, ma la serie A italiana è già nella bufera a causa dell’evoluzione dei contagi di Coronavirus, che sta mettendo alcuni club in grossa crisi. Come ad esempio il Genoa, che si è ritrovato con 13 giocatori positivi al test del Covid dopo la partita contro il Napoli. E, soprattutto, proprio la squadra campana che, a seguito della conferma di due contagiati in squadra, non è partita per Torino per giocare contro la Juventus. Adesso il team di Gattuso rischia la sconfitta a tavolino e anche dei punti di penalizzazione, ma ad essere davvero sotto accusa è il protocollo, ratificato solo la settimana scorsa, che avrebbe dovuto dare chiare disposizioni alle squadre per gestire i casi di coronavirus ma che sembra aver creato soltanto più confusione, essendo queste regole...