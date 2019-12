Il Natale è alle porte è anche in seno al Team Ticino, a dir poco litigarello negli ultimi 12 mesi, sembra scoppiata la pace. Per dire: al termine della riunione di comitato andata in scena ieri a mezzogiorno, in redazione è giunto un comunicato congiunto. Cose mai viste in tempi recenti. Artefice dell’armistizio è stato il presidente ad interim Angelo Renzetti. In quattro mosse – valutate attentamente e accolte da tutti i quattro membri dell’associazione che gestisce i talenti del calcio nostrano – il numero uno bianconero ha trovato la quadratura del cerchio. E in particolare ha rassicurato i rappresentanti del Bellinzona, rivali più acerrimi nelle ultime puntate della saga Team Ticino. «Sì, a questo giro sono state prese delle decisioni responsabili e intelligenti» conferma Flavio Facchin, vicepresidente granata. Decisioni, aggiunge, «che potrebbero servire a sanare le conflittualità che ancora permangono tra noi e il Lugano». Ergo le cause aperte per il contributo UEFA di 600.000 franchi e i controversi, nuovi statuti dell’associazione votati in luglio. «Ci troveremo in gennaio per trovare un punto d’incontro e sciogliere pure questi nodi. Di certo le discussioni possono ripartite da basi diverse» riconosce il dirigente dell’ACB.

«Leo? Non ha gioito»

Ma come è stato possibile riavvicinare le parti? In particolare il comitato ha deciso di confermare la quasi totalità dei contratti in essere con i collaboratori dell’area tecnica, compresi quelli del direttore e responsabile Massimo Immersi e del responsabile Footeco Mauro Giussani. Nessun terremoto insomma, nonostante vi fossero alcune avvisaglia in questo senso. «La verità è che Renzetti ha ripreso in mano le operazioni, mettendo all’angolo Leonid Novoselskiy e delle strategie in pieno contrasto con gli ordinamenti di un’associazione come il Team Ticino» precisa Facchin.

Il presidente del Lugano tuttavia concorda solo in parte: «Certo, le misure espansionistiche non fanno bene a nessuno ed è naturale che Leonid abbia accolto le decisioni del comitato senza fare i salti di gioia. Detto questo è giusto che il progetto sul quale ha investito molto per il settore giovanile del Lugano venga testato anche nel Team, sotto la regia di Immersi». Sì perché le due squadre U15 dalla prossima stagione fungeranno da progetto pilota per introdurre delle componenti della metodologia applicata dalla cantera bianconera a quella promossa nel Team Ticino. «Il tutto – spiega il comunicato congiunto – sarà possibile grazie ad una conduzione mista delle due squadre da parte di attuali tecnici del Team Ticino e del settore giovanile del Football Club Lugano».

Ritorno al passato

Ma le nuove sinergie non finiscono qui. Perché in una sorta di ritorno al passato, il comitato ha altresì chiesto a Immersi «di preparare un budget ed una strategia per riportare l’attuale U21 bianconera sotto il cappello del Team Ticino, questo al fine di offrire il miglior sbocco possibile ai ragazzi della U18 del partenariato e di rinforzare la collaborazione tra i tre club del partenariato». Per Facchin un’altra «strategia dettata dal buon senso, poiché finalizzata a una migliore gestione della fase conclusiva della formazione calcistica. Passando al Team l’U 21 potrà fungerà da sponda per tutte le squadre e non unicamente per il Lugano».

In attesa di convogliare verso l’associazione nuove risorse finanziarie – la situazione non era delle più rosee stando a quanto emerso negli scorsi mesi – il comitato si gode dunque la ritrovata serenità. «Andava lanciato un segnale e sono contento di averlo fatto. In un consesso fatto di persone, la cura delle sensibilità è cruciale» conclude Renzetti.

