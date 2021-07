Facchinetti è il migliore, Hajrizi fatica molto

Baumann 4 Non ha grandi colpe sui gol subiti e si fa trovare pronto nelle rare occasioni in cui lo Zurigo mette il naso in attacco.

Hajrizi 3 Il debutto in Super League è difficoltoso. Sull’1-0 non si accorge che Lavanchy è in ritardo, poi si fa bruciare da Ceesay e concede un rigore ingenuo che porta al raddoppio.

Daprelà 4 In assenza di Maric è lui a dover prendere in mano la difesa. Lo fa piuttosto bene, in particolare limitando Kramer.

Ziegler 4 Ci mette piedi ed esperienza, rendendo la vita difficile allo Zurigo dalle sue parti.

Lavanchy 3,5 È fuori posizione e non chiude su Guerrero in occasione del vantaggio ospite, macchiando così un match che per il resto si rivela discreto.

Custodio 4 Non spicca, anche se la sua non è una brutta prova. Braga però lo sacrifica dopo un’ora, per far spazio a Demba Ba.

Sabbatini 4 Il capitano si nota poco, ma offre un supporto prezioso al reparto arretrato.

Lovric 4 Nel primo tempo tutte le azioni più pericolose passano dai suoi piedi. Cala nella ripresa, ma resta il cervello del centrocampo bianconero.

Facchinetti 4,5 È il migliore dei sottocenerini. Dietro chiude in maniera attenta, davanti spinge e scodella diversi traversoni. Sembra un altro giocatore.

Bottani 4,5 Attacca, difende e soltanto l’accoppiata Brecher-palo gli nega la gioia del gol al 78’.

Muci 4 Si muove bene, anche se gli manca un pizzico di maturità. Al 46’ viene sostituito, ma il debutto da titolare è incoraggiante.

Abubakar 3,5 Braga punta su di lui per vincere più duelli nell’uno contro uno. Ci riesce solo in parte.

Ba 4 È in ritardo di condizione, ma quando entra si fa subito notare.

Monzialo 4 Ha il piglio giusto e la sua velocità disturba lo Zurigo.

Covilo 4 Fa il suo senza affanni.

Guidotti S. V.

Braga 3,5 Sul piano del gioco è un buon debutto, seppur con sconfitta. Alcune scelte tecniche appaiono invece piuttosto infelici, esclusione di Maric in primis.

