Se non vi siete ancora iscritti al Fantaeuro, se magari siete perfino un po’ titubanti, beh, questo articolo fa sicuramente per voi. Della serie: consigli per gli acquisti. Già, nei panni di un fantallenatore come vi comportereste? Su quali giocatori puntereste? Proviamo, nel limite del possibile, a darvi una mano. In un torneo come l’Europeo, è risaputo, l’esperienza conta. E allora perché non puntare sull’usato sicuro? Cinque giocatori, nello specifico. Quelli che «ho visto e fatto di tutto».

Karim Benzema, Giorgio Chiellini, Manuel Neuer, Pepe e Burak Yilmaz. Tutti abbondantemente sopra i trent’anni, come sua maestà Cristiano Ronaldo. Tutti, però, ancora affamati. Conosciamoli meglio.

© EPA/IAN LANGSDON

Karim Benzema, l’ex escluso

Il suo ritorno ha sorpreso un po’ tutti: a lungo fuori rosa a causa dei suoi guai giudiziari, Karim Benzema (82 selezioni, 27 gol) è di nuovo un calciatore della nazionale francese. Non succedeva dal 2015. A 33 anni, Benzema è un centravanti maturo e responsabile. Di più, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo nel 2018 è il leader offensivo incontrastato del Real Madrid. Hai detto poco. È capace di segnare e di far segnare: in questo senso, l’intesa con Mbappé e Griezmann non sarà affatto un problema. Da capire, però, se il ritorno non minerà gli equilibri dello spogliatoio. In fondo, la Francia si era laureata campione del mondo senza di lui.

© AP/ANTONIO CALANNI

Giorgio Chiellini, il mastino

È duro, durissimo nei duelli. E, soprattutto, ci teneva a disputare ancora un grande torneo con l’Italia dopo la mancata qualificazione a Russia 2018. Giorgio Chiellini, 36 anni, 107 selezioni e 8 gol con gli Azzurri, non molla. Tornato dopo un lungo infortunio, il difensore centrale della Juventus è al suo quarto giro di giostra se parliamo di Europei. Capitano della sua nazionale, potrebbe chiudere con la classica ciliegina sulla torta. Vendicando così la sconfitta in finale nel 2012, quando la Spagna ebbe la meglio sull’Italia a Kiev.

© EPA/PHILIPP GUELLAND

Manuel Neuer, l’insuperabile

È l’incubo di ogni attaccante, soprattutto negli uno contro uno. E questo perché, banalmente, Manuel Neuer (35 anni) para qualsiasi cosa. Arrivato a 99 presenze con la Germania, l’estremo difensore del Bayern Monaco è il simbolo di una Mannschaft che vuole arrivare in fondo. Il simbolo e l’arma segreta, considerando che Neuer spesso si concede uscite fino a 30-40 metri lontano dalla sua porta. Un Higuita ancora più moderno e rivoluzionario, decisamente più autoritario e sicuro.

© EPA/MARIO CRUZ

Pepe, l’inesauribile

Fra poco spegnerà 38 candeline. Ma di smettere non vuole proprio saperne. Pepe, 114 selezioni e 7 gol con il Portogallo, è nobiltà e sudore, animo pugnace e furbizia. Un Europeo, lui, l’ha già vinto. Nel 2016, in Francia. Gli anni sembrano non passare mai, come per il suo amico e compagno di nazionale Cristiano Ronaldo. Gli anni, tuttavia, hanno smussato un po’ il suo carattere. Pepe, infatti, non è più il calciatore cattivo di un tempo. Anzi, ha sviluppato una calma olimpica. Il segreto della sua longevità? «Lavoro e passione» risponde il diretto interessato.

© EPA-EFE/MURAD SEZER

Burak Yilmaz, il re

Ha trascinato il Lille alla conquista del titolo francese: Burak Yilmaz, 67 selezioni e 29 gol, ha raggiunto il ritiro della Turchia forte di una stagione straordinaria. Il re, così viene soprannominato, a 35 anni assaporerà per la prima volta un grande torneo con la nazionale della mezzaluna. Quindici anni dopo il suo esordio in biancorosso, nel 2006 contro l’Azerbaigian. La Svizzera è avvisata: con lui in campo, la Turchia ha una marcia in più.

