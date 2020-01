Il Chiasso non si ferma. Dopo aver perfezionato l’operazione Patrick Rossini, il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Izer Aliu, 20 anni, centrocampista dello Zurigo. Indosserà la maglia numero 27 e rimarrà al Riva IV fino al 30 giugno 2020. Di origini macedoni, è un punto fermo della nazionale rossocrociata Under 20. Aliu, già tesserato, sarà a disposizione di mister Alessandro Lupi per la sfida contro il Grasshopper del 26 gennaio. L’uomo mercato Nicola Bignotti, insomma, ha messo a segno un altro colpo.