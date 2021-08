FC Chiasso e AC Bellinzona con la forza della tradizione

Quello che avrà inizio questa sera, con i rispettivi impegni casalinghi contro Stade Nyonnais (ore 20) e Young Boys U21 (17.45), sarà il primo campionato in comune per Chiasso e Bellinzona da ben otto anni a questa parte. Da quel lontano 4 maggio 2013 (ACB-Chiasso 1-3 nel torneo di Challenge League) di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Sì, perché dopo la rocambolesca relegazione dopo ben 11 anni di cadetteria dei rossoblù ed il nono posto dei granata nell’ultimo campionato, le due squadre ticinesi si ritrovano nel torneo di Promotion League.

Un’ossatura sperimentata

Una categoria, la terza nazionale, che il Chiasso affronterà con una rosa rinnovata, ma competitiva, come ci conferma Baldo Raineri: «Il mercato è andato come volevamo, concordato da me e dai miei collaboratori nonché dal direttore generale», spiega l’allenatore rossoblù. «Va sottolineata la conferma di giocatori d’esperienza quali Affolter, Morganella, Maccoppi, Pavlovic e Sifneos. Per ovviare alle importanti partenze di Safarikas, Dixon, Hajrizi, Bahloul e Marzouk, sono arrivati Mitrovic e Soldini tra i pali, Cinquini in difesa, Farnerud (ex YB, Stoccarda e Torino), Carte Said, altra vecchia conoscenza, nonché l’esterno sinistro Pedro Teixeira per il centrocampo. Sul fronte avanzato, invece, sono arrivati Correia, autore di 17 reti in 28 apparizioni in Promotion League con l’Etoile Carouge, ed il possente centravanti del Foggia e della nazionale U21 kosovara, Rilind Nivokazi».

In sede di presentazione, il club di confine aveva dichiarato di voler affiancare diversi giovani agli elementi più esperti. «Lo abbiamo fatto – prosegue Raineri – confermando Sörensen, Maurin, Zahaj, Keller, Martorana e Ronchetti, ai quali si sono aggiunti De Queiroz, Mazzoletti, De Jesus, Stefanovic, Alshikh, Gimenez e Carrasco dal Team Ticino U21. Il tutto, nell’ottica di un progetto tecnico mirato a riportarci al più presto nella categoria che più ci compete per storia e tradizione. Vogliamo insomma proseguire sulla strada imboccata nel positivo girone di ritorno dell’ultima stagione basandoci su un’ossatura sperimentata e di valore avvalendoci altresì delle qualità, dell’impegno e dell’entusiasmo di questi giovani, alcuni dei quali hanno già trovato ampio spazio nelle partite di preparazione».

Una squadra cattiva

Dal Riva IV all’ombra dei Castelli, dove, da tre settimane, è approdato il nuovo allenatore João Paiva, ex giocatore di Grasshopper, Lucerna, Winterthur e Wohlen. Una vecchia conoscenza del calcio ticinese, come ci conferma il 38.enne ex attaccante portoghese con passaporto elvetico. «Sì, ricordo con piacere le sfide contro Lugano e Chiasso con la maglia del Wohlen e contro il Bellinzona con quella del Lucerna». Paiva, come ci confida, è giunto a Bellinzona grazie all’interessamento di Pablo Bentancour, al quale è piaciuta la sua filosofia calcistica. E parimenti convinto della propria scelta è pure il tecnico lusitano: «Bellinzona è una bella città, dove la passione per il calcio è palpabile. La società è ben strutturata e intenzionata a crescere costantemente. Tutti, dalla dirigenza, allo staff tecnico, ai giocatori lavorano seriamente per raggiungere i risultati ai quali, per tradizione e passione, il club merita di arrivare. Per quanto attiene specificatamente alla squadra, il ritiro collegiale di Novarello mi ha fornito ulteriori, positivi segnali a livello di impegno e professionalità».

Il neo-tecnico granata si sofferma poi sulla rosa della squadra: «Si tratta di un mix di esperienza, con elementi di valore quali Pelloni, Martignoni, Basic, Belometti, Felitti, Monighetti, Milosavljevic e Rossini, d’importazione, come Tia, Souza, Melazzi e Bueno e diversi giovani interessanti, tra i quali anche Centinaro, Musumeci e Seferaj, giunti dal Team Ticino U21. Senza poi dimenticare Magnetti, attualmente ancora infortunato».

E sull’aspetto tattico, Paiva conclude la chiacchierata con un’importante precisazione: «Personalmente antepongo la maniera di stare in campo alla tattica specifica. In poche parole, noi dovremo essere una squadra cattiva, nel senso buono del termine, dominante con la palla, ma ancor di più senza, e costantemente in grado di costringere l’avversario a stare il più possibile lontano dalla nostra area di rigore e non il contrario».

