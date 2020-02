«Abbiamo massimo rispetto per la decisione del comitato direttivo della Swiss Football League». Così il direttore generale del FC Lugano ha commentato lo stop ai campionati di Super e Challenge League valido per il 24. turno in programma nel weekend. Lunedì, ha indicato il dirigente bianconero, è prevista la riunione insieme a tutti gli altri club per decidere come comportarsi nel futuro prossimo. «È quasi certo che il 25. e 26. turno si giocheranno a porte chiuse» ha affermato Campana. Lugano-Lucerna, dell’8 marzo, verrà insomma giocata senza tifosi. «Stimiamo delle perdite sul corto termine piuttosto contenute. Si parla di 20-40.000 franchi a partita per noi» ha precisato il direttore generale, ricordando le importanti spese organizzative che verrebbero meno giocando a porte chiuse.