Diciamolo pure: il Lugano è obbligato a fare risultato. Quantomeno, dopo le vittorie di Thun e Xamax sabato sera i bianconeri non possono concedersi il lusso di perdere. Già, perché i punti di distacco da penultimo e ultimo posto, ora, sono soltanto quattro. Pochi, pochissimi. Urge una sterzata, insomma. Più facile a dirsi che a farsi, siccome la lista degli assenti sul fronte luganese è lunghissima mentre di fronte, sebbene altrettanto incerottato, ci sarà un peso da novanta come l’YB capolista assieme al San Gallo. «Bisogna scendere in campo con una sana cattiveria, decisi e concentrati sin dall’inizio» ha spiegato mister Maurizio Jacobacci. «Non dobbiamo ripetere gli errori di Thun. Sono rimasto molto deluso dalle due reti subite su calcio d’angolo, non doveva capitarci. In precedenza sulle palle ferme eravamo sempre stati presenti e concentrati, senza concedere nulla». Quanto alla formazione, «Jaco» dovrà rinunciare anche a Maric e così la coppia di centrali sarà formata da Sulmoni e Daprelà con Yao terzino destro.