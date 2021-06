In attesa del nullaosta per la mini-licenza da parte della Swiss Football League, i cambiamenti in seno alla Football Club SA, la società anonima che gestisce la prima squadra bianconera, sono realtà. Dal registro di commercio leggiamo infatti che nella stessa SA, al fianco di Angelo Renzetti, sono entrati Thyago Rodrigo De Souza, cittadino italiano, in Ebikon, e Giammarco Valbusa, pure lui cittadino italiano, in Sona.