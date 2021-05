Lavanchy 5 Nessuno in casa Lugano ha giocato più del vodese (ben 3.291 minuti), che al solito ha garantito corsa, solidità difensiva e pure qualche gol. Andasse al cross con più qualità...

Kecskés 4 Disputa un buon girone d’andata, ma nel ritorno si perde un po’, tra infortuni e prestazioni sottotono. Forse la sua imminente e certa partenza lo ha in parte influenzato.

Maric 5 A 37 anni, la sua calma e la sua leadership restano imprescindibili. Non a caso, in sua assenza, il Lugano vince soltanto due partite su undici in campionato. Pilastro fondamentale.