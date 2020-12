Tredici partite, cinque successi (Coppa compresa), sette pareggi e solo una sconfitta. Da settembre in poi il Lugano si è esaltato e ha esaltato. Il suo ruolino di marcia, d’altronde, parla chiaro. Addirittura permette ai bianconeri di poter ancora ambire a un posto tra le big della Super League. Archiviato il 2020, è dunque il momento di dare i voti ai protagonisti che hanno segnato la prima parte del campionato.

Sulla linea di porta è probabilmente il più forte in Super League. Tante le parate decisive. Che il 2021 sia foriero di uscite più sicure.

Affidabile. Condottiero. Fondamentale. Il ministro della difesa bianconera sbaglia solo il match perso con lo Zurigo. Verrebbe voglia di rinnovargli per un altro anno...

Lui, che un contratto a lungo termine ce l’ha in tasca, gioca sereno ed è quasi sempre efficace. Le sbavature si contano sulle dita di una mano. Al nuovo anno chieda solo conferme.

Uno dei «prospect» bianconeri, volendo usare il gergo hockeistico. La sua crescita, negli ultimi mesi, è stata palese. Sogna l’Europeo con l’Ungheria, ma è bene che chiarisca quanto prima la situazione contrattuale (è in scadenza). Il presidente Angelo Renzetti non ammette scherzi.

È appena stato nominato giocatore romando del 2020. Un riconoscimento meritato, al termine di un anno pazzesco per quantità e (finalmente) anche qualità. È il motore del Lugano. Anche il contratto di Numa si estinguerà a giugno. Occhio a non sbagliare...

Il terzino sinistro che tanto mancava. Certo, non fa cose strabilianti, ma il piede è abbastanza educato e il rendimento costante. Non smarrisca la bussola.

Trova spazio nelle ultime gare. E, in fin dei conti, non sfigura. Il 2021 non spenga il suo entusiasmo e il suo spirito di adattamento.