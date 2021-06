«Oggi più che mai il club ha bisogno della vicinanza concreta di tutti coloro che amano i colori bianconeri» si legge nella nota. «Il modo migliore per manifestarla è sottoscrivere un abbonamento stagionale per lo stadio di Cornaredo e venire a sostenere la squadra alle partite del prossimo campionato di Super League».

E ancora: «Grazie ai recenti allentamenti promossi dalla Confederazione, tornare allo stadio sarà più bello che mai. Non sarà più necessario indossare la mascherina, riapriranno tutti i punti di ristoro, la curva e i tifosi potranno finalmente tornare a godersi un momento piacevole con gli amici o la famiglia all’aria aperta. Nel periodo difficile che stiamo vivendo, l’FC Lugano non è rimasto a guardare, ma ha investito molto nella ristorazione dello stadio di Cornaredo, introducendo nuovi prodotti di qualità e velocizzando il servizio grazie ad un nuovo sistema di cassa e all’uso generalizzato delle carte di credito. In autunno arriverà inoltre un megaschermo di ultima generazione da ben 40 metri quadrati di superficie, grazie al quale verrà migliorata anche l’animazione durante le partite».

I prezzi? «Abbonarsi e sostenere la squadra faro del calcio cantonale è motivo di orgoglio ed è pure conveniente. Gli abbonamenti stagionali sono disponibili a partire da 290 franchi per gli adulti, mentre per gli Under 18 il costo è simbolico, di soli 90 franchi in qualsiasi settore dello stadio. Un abbonato della stagione 2020-21 potrebbe addirittura ottenere il suo abbonamento gratis, semplicemente portando 5 nuovi abbonati. Per ognuno di essi riceverà infatti il 20% di rimborso della propria tessera stagionale».