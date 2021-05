L’iniziativa Cuore Bianconero, che chiedeva agli abbonati della stagione 2020-21 di rinunciare alla richiesta di rimborso della propria tessera stagionale, ha riscosso un enorme successo. Il 93% dei detentori di una tessera ha infatti rinunciato al rimborso, permettendo così all’FC Lugano di non aggravare ulteriormente la propria situazione finanziaria in questo periodo segnato dalla pandemia.

L’intero FC Lugano, il presidente, la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra ringraziano i propri tifosi per l’importante gesto. L’adesione così massiccia, i messaggi di affetto ricevuti, le donazioni spontanee sono uno stimolo a perseverare per il bene del calcio, dello sport cittadino e per la città tutta, di cui il nostro club è un fiero rappresentante.