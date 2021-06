Le dichiarazioni rilasciate al Corriere del Ticino da Thyago Rodrigo De Souza, oramai ex (quasi) nuovo proprietario del Football Club Lugano, non sono piaciute ai vertici della società bianconera. In una nota, il club di Cornaredo afferma di aver «preso atto anche delle ultime esternazioni del signor Thyago Rodrigo De Souza» e informa «di averle già trasmesse ai legali con l’incarico di intraprendere i passi del caso». Quindi, il Lugano annuncia una sorta di silenzio stampa: «Se non strettamente necessario, almeno nelle prossime ore ci asterremo dall’esprimerci riguardo alla nota vicenda, che è peraltro sotto gli occhi di tutti».