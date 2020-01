Si riparte. Dopo la (invero breve) pausa invernale, il Lugano torna in campo. Alle 16.00, i bianconeri affronteranno il San Gallo al Kybunpark. Una partita complicata per i ragazzi di Maurizio Jacobacci, da un lato perché i bianconeri si presentano all’appuntamento un po’ spuntati e dall’altro perché di fronte ci sarà la terza forza del campionato. «Io non firmo per il pari» aveva detto in sede di presentazione l’allenatore dei luganesi. «Abbiamo esperienza, proveremo a farla valere. Poi è chiaro, molto dipenderà da come si metterà la partita. Però, ecco, noi abbiamo le qualità per dire la nostra». A livello di formazione, da segnalare che Maric ha recuperato dall’attacco influenzale e sarà regolarmente in campo.