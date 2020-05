Dovrà comunque restare lontano dai campi per 10 giorni. Ma il giocatore del FC Lugano che venerdì era risultato positivo al coronavirus nel frattempo ha eseguito nuovi esami, i quali hanno dato un esito differente. Ma come è possibile? La notizia, annunciata durante la trasmissione Fuorigioco su Teleticino e ripresa dal Blick, ha una sua spiegazione. Nel dettaglio, già il primo tampone al quale si era sottoposto il bianconero aveva fornito un riscontro «benevolo». Sì, perché lo staff medico della società aveva ravvisato che l’atleta stava già sviluppando gli anticorpi al SARS-Cov-2. Tradotto: il virus era in procinto di abbandonare il giocatore. Cosa effettivamente avvenuta durante il weekend, quando il diretto interessato ha proceduto ad altre verifiche sanitarie a seguito delle quali è risultato appunto negativo. Ricordiamo che in occasione della ripresa degli allenamenti, lunedì mattina, la società ha reso noto che non avrebbero preso parte all’allenamento Noam Baumann e Linus Obexer (entrambi in quarantena), Fabio Daprelà (sottopostosi a ulteriori esami) e Rangelo Janga e Francisco Rodriguez, entrambi entrati in contatto con i due «quarantenati».