Che succederà in seno al Football Club Lugano? Dopo Leonid Novoselskiy, oggi è il turno del presidente Angelo Renzetti. L’attuale patron bianconero, infatti, ha convocato la stampa per le 17.30 a Cornaredo. Renzetti, in particolare, dovrebbe fare chiarezza attorno al ruolo di Thyago De Souza in società e al futuro del club.