Non solo in campo. Il FC Lugano vince anche in sede giudiziaria. Il presidente Angelo Renzetti, il direttore generale Michele Campana e il socio di minoranza Leonid Novoselsky sono infatti stati prosciolti dall’accusa di aver infranto la legge federale sugli stranieri. Come anticipato dalla RSI, i tre dirigenti sono comparsi lunedì mattina alla pretura penale di Bellinzona. E ciò dopo essersi opposti, tramite i legali Roy Bay e Stefano Ferrari, ai decreti d’accusa del procuratore pubblico Roberto Ruggeri, che aveva proposto una multa di 500 franchi ciascuno. Il motivo? L’entrata di Novoselsky nel Consiglio d’amministrazione del club in assenza di un regolare permesso di lavoro, con l’imprenditore che figurava domiciliato a Mosca. «Di qui - riferisce l’emittente di Comano - l’ipotesi di attività lucrativa senza autorizzazione per lui, e di impiego di stranieri sprovvisti di permesso contro Renzetti e Campana». Diverso il parere del giudice Siro Quadri, che ha deciso di prosciogliere gli imputati. È infatti stato stabilito che si trattava di una carica onorifica, concessa al 51.enne russo per il sostegno garantito al settore giovanile. Tradotto: a Novoselskiy non sarebbe andato alcun guadagno o attribuito potere decisionale. L’imprenditore russo oltretutto aveva partecipato a una sola seduta del CdA bianconero.