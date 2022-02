L’FC Lugano comunica che le trattative per il rinnovo dei contratti con Numa Lavanchy e Olivier Custodio non hanno avuto esito positivo. Questo significa che la società bianconera si concentrerà ora su altri obiettivi di mercato per la prossima estate. Proseguono, invece, quelle per il rinnovo di Jonathan Sabbatini.

Di seguito il commento del coordinatore sportivo Carlos Da Silva: «Le negoziazioni con Numa, Olivier, e con i rispettivi agenti, sono state caratterizzate dal grande rispetto reciproco, e di questo li ringrazio perché gli attori coinvolti sono stati molto corretti. Considerando il fatto che si tratta di due giocatori che tanto hanno dato, stanno dando e daranno ancora alla causa bianconera, per noi era importante fare delle offerte che giudichiamo coerenti con il nostro budget e con il valore presente e futuro dei calciatori in questione. Purtroppo però, non sempre le cose vanno come sperato e ci sono tanti fattori, anche extracalcistici, che possono influenzare le scelte dei singoli. Sapere oggi che un rinnovo non sarà possibile è per noi importante, anche se non è quello che ci auguravamo, perché ci permette di iniziare da subito a pianificare il futuro. Per quanto riguarda Jonathan invece, le trattative proseguono e non siamo al momento in grado di stimarne l’esito».