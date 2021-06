A garantire sull’integrità della nuova proprietà del FC Lugano dev’essere anche e soprattutto la Swiss Football League. La cosa è nota. Ma in attesa della luce verde (o meno) alla mini-licenza, la piazza s’interroga. Ponendosi una semplice domanda: come mai Angelo Renzetti ha aperto le porte proprio a queste persone? A rispondere, direttamente da Pescara, è il presidente: «Ho 67 anni e in questi anni ho fatto di tutto, e forse di più, per il bene del Lugano. Ma anche per dimostrare a eventuali investitori ticinesi di essere una persona affidabile. Non si è palesato nessuno. Devo quindi ripetermi: sono arrivato al limite, fisicamente e finanziariamente. E da tempo sostenevo che, in queste condizioni, avrei dovuto cedere all’ennesimo compromesso». Sulla genesi delle trattative, Renzetti ricorda...