Un’altra stagione archiviata con il sorriso. Sì, il Lugano ci ha preso gusto. Al netto dei soliti problemi e della pandemia, può ritenersi soddisfatto di quanto mostrato. Soprattutto nel girone di ritorno. E allora, diamo i voti di questo 2020. Provando anche a capire chi resterà e chi, invece, partirà in vista della prossima stagione.

Sulla linea di porta è davvero forte, anche se a volte esagera con tuffi più spettacolari che efficaci. Ha sempre qualche problema nelle uscite. Va o resta? Il Betis, in Spagna, insiste...

Ha esperienza e un piede che schiuderebbe le porte della Champions a Lavanchy. Dà il suo contributo con una rete a Basilea. Va o resta? Fossimo in lui, proveremmo a rimanere.

La sciabolata morbida per cambiare il gioco non sempre gli riesce, lo sappiamo. Ma l’ungherese è un elemento imprescindibile. Soprattutto perché sa anche segnare, forte di un terzo tempo da giocatore di pallacanestro. Va o resta? È fresco di rinnovo.

Gioca sempre. Corre sempre. Migliora nel cross e trova il gol. Fenomeno. Va o resta? Il richiamo del mercato è forte. Bisogna legarlo come Ulisse.

Dove non arriva il fisico, beh, ci pensa il mestiere. Un leader silenzioso ma presente, al di là di qualche errore di troppo ascrivibile ai tanti impegni. Va o resta? Non si muove.

Il lockdown non lo aiuta, nel senso che poi riattivare il suo fisico è difficile. Impacciato. Va o resta? Resta.

Si rompe sul più bello. Trova però il modo per segnare un gol e offrire il suo solito calcio. Va o resta? Figlio della città.

Con Jacobacci si inserisce di più e torna a dare fastidio in area. Non si arrende mai, non sbaglia (quasi) mai. Va o resta? È il capitano, fate un po’ voi.