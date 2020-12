Accontentarsi. Già, il Lugano deve accontentarsi. Della serie: un pari, fra rimpianti e occasioni sprecate, è meglio di una sconfitta. Molto meglio, verrebbe da dire, soprattutto pensando al kappaò di domenica scorsa contro lo Zurigo. L’ha detto, chiaramente, Maurizio Jacobacci commentando lo zero a zero del Kybunpark di San Gallo. Occhi grandi e aperti, voce sicura, voglia di sfogarsi dopo gli erroracci di Lungoyi e Ardaiz: «Ci teniamo stretto questo punto» ha spiegato l’allenatore bianconero. Anche il presidente Angelo Renzetti ha salutato con un largo sorriso la prestazione di mercoledì: «Era un impegno molto difficile» ha dichiarato il patron, che ha aggiunto: «Un impegno complicato su un campo tradizionalmente ostico. Venivamo da una sconfitta e alcuni elementi non erano al top fisicamente....