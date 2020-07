Nuovo caso di coronavirus in seno al Football Club Zurigo, società di Super League finita in quarantena alcune settimane fa per una serie di positività. Un giocatore della rosa, dopo aver avuto dei lievi sintomi, è stato prontamente posto in isolamento secondo il concetto di protezione. Non essendo entrato in contatto con il resto dello spogliatoio, il medico cantonale non ha ordinato la quarantena per l’intera squadra. Lo Zurigo, alle prese con un finale di campionato complicato, potrà terminare la stagione senza scossoni.