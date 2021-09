Non è un allenamento come gli altri, quello iniziato da poco al Riva IV di Chiasso. In campo, agli ordini di Baldo Raineri, c’è infatti un campione indimenticato. Uno dei giocatori più forti transitati in Ticino negli ultimi vent’anni. Un pezzo della storia del club rossoblù. Parliamo di Raffael, proprio lui, tornato a casa dopo aver infiammato il vecchio Comunale tra il 2003 e il 2005. Il brasiliano, 36 anni, è reduce da un anno di stop, dopo aver salutato la Bundesliga e il Borussia Mönchengladbach. E ora, in modo clamoroso, potrebbe per davvero aggregarsi alla rosa di confine, impegnata in Promotion League. O forse no? In un comunicato ufficiale, il Chiasso ha tenuto a precisare che Raffael è al Riva IV «per qualche giorno di allenamento». Poi si vedrà. I tifosi rossoblù, però, già sognano.