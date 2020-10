Pronti, via e Jordan Lotomba si è preso anche il Nizza. Sì, ad appena 22 anni (compiuti una settimana fa) il terzino nato a Yverdon-les-Bains ha capito che in Ligue 1 - un campionato importante, insomma - ci si può stare. Eccome. Voilà: nelle prime sei di campionato sono così arrivate cinque maglie da titolare. Già infatuatosi delle sue prestazioni con la Under 21 rossocrociata, Vladimir Petkovic si è dunque convinto a chiamarlo nella selezione maggiore.

«La prima convocazione con la Nazionale A mi rende ovviamente felice» sottolinea il diretto interessato. «Se canterò? Di solito funziona così, ma non so ancora se la squadra me lo chiederà. Nel caso potrei lanciarmi in qualche verso rap. Vedremo (ride, ndr)».

In ritardo, ma nemmeno troppo

A suon di sgroppate lungo le corsie laterali, Lotomba...