Buona notizia per i giocatori con due o più nazionalità. Il passaggio da una nazionale all’altra sarà possibile se il calciatore non ha più di 21 anni e, inoltre, se non ha disputato più di tre partite ufficiali con la nazionale precedente. Una o più presenze alla fase finale dei Mondiali o di una competizione continentale, come gli Europei, farebbe per contro scattare automaticamente il divieto. La modifica al regolamento è stata approvata dal Congresso, tenutosi in remoto.