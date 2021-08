Non è stato un bello spettacolo, quello andato in scena nelle ultime ore all’ombra di Cornaredo. E a provarlo c’è l’irritazione social (e presumiamo anche reale) di numerosi tifosi bianconeri. Di più: diversi di loro hanno persino puntato il dito contro il presidentissimo Angelo Renzetti. Non per le intenzioni, nobili e oramai note da diversi anni a questa parte. Ma per una strategia di comunicazione incendiaria e per questo discutibile. Lo scriviamo contro i nostri interessi, sì. Messo alle strette e provocato, pure il mite Leonid Novoselskiy è sbottato. Uscendone a sua volta male. Perché di Renzetti si può dire molte cose, tranne che non ha saputo gestire il FC Lugano durante il suo regno ultradecennale. Certo, non tutto è filato liscio. Spesso si è dovuto ragionare sul breve termine. Improvvisare....