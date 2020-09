Due partite, centottanta minuti. Contro avversari di livello come Turchia e Russia. Filip Holender, questa finestra per le nazionali, l’ha vissuta con addosso la maglia della sua Ungheria. «È sempre qualcosa di speciale poter rappresentare il proprio Paese» dice l’attaccante del Lugano. È l’inizio di un’intensa chiacchierata.

La Turchia a Sivas e la Russia a Budapest. Come ha vissuto il suo doppio ritorno in Nazionale?

«Ho provato, credo, la miglior sensazione possibile. Giocare per il tuo Paese è qualcosa di speciale, farlo in un contesto come la Nations ancora di più. Ora, però, sono tornato. E mi concentro sul lavoro da fare qui, a Lugano».

Aveva vissuto la ripresa a livello di club. Cosa c’era, di diverso, ora?

«Le squadre nazionali, forse, sono più abituate alle pause. Ma durante la fase più...