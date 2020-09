Per la prima partita del campionato di Super League 2020-21 tra Lugano e Lucerna, lo stadio di Cornaredo sarà diviso in 3 macro settori (Tribuna Principale, Tribuna Monte Brè Nord e Tribuna Monte Brè Sud) e potrà accogliere fino a 1000 persone.

Per loro saranno necessari per accedere allo stadio:

Per evitare gli assembramenti sarà inoltre obbligatorio consumare cibo e bevande seduti al proprio posto. Non sarà consentita la consumazione in piedi nelle aree antistanti i punti di ristoro o nelle aree di transito delle tribune.

L’FC Lugano fa tutto quanto possibile per garantire la sicurezza delle persone presenti. La società raccomanda al pubblico di rispettare le distanze sociali non solo all’interno dello stadio, ma anche nelle immediate vicinanze degli accessi. Per evitare gli assembramenti e l’attesa alle entrate consigliamo di arrivare allo stadio un po’ in anticipo. Si raccomanda inoltre l’uso dei disinfettanti per le mani distribuiti all’interno dello stadio e il rispetto delle indicazioni date dalla segnaletica e dal personale presente.